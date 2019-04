Friday's results from the LHSAA baseball tournament.

CLASS 4A

Game 1: No. 10 South Terrebonne 4, No. 26 Leesville

CLASS 3A

Game 1: No. 3 South Beauregard 3, No. 14 Kaplan 0

South Beauregard – Hitting: Leland Broussard 2-3. Pitching: Avery Davis 6.2 IP, 4 hits, 6 Ks.

CLASS 2A

Game 1: No. 18 Rosepine 5, No. 2 Doyle 2

Rosepine – Hitting: Kaleb Clause 2-4, Ethan Frey 2-3, Bryson Czudek 2-3. Pitching: Braden Trull 7 IP, 10 hits, 1 K.

CLASS 1A

No. 10 Merryville 4, No. 7 Jonesboro-Hodge 3

Merryville – Hitting: JD Reeves 2-4. Pitching: Reeves 3 IP, 6 hits, 4 Ks.

CLASS C

No. 8 Singer 7, No. 9 Saline 2

No. 2 Simpson 21, No. 15 Dodson 3

Simpson – Hitting: Colton Parker 3-4 5 RBIs, Landon Meyers 3-4, Ethan Nash 2-3, Preston Miller 3-4 3 RBIs, Landon Hall 2-3. Pitching: Dustin Williams 5 IP, 9 hits, 9 Ks.



SCHEDULE

CLASS 1A

No. 10 Merrryville vs. winner of No. 2 Oak Grove/No. 15 Centerville

CLASS C

No. 8 Singer vs. winner of No. 1 Summerfield/No. 17 Ebarb

No. 2 Simpson vs. winner of No. 7 Calvin/No. 10 Starks